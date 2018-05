Mãe é surpreendida por atitude de passageiro durante vôo

É muito complicado quando os filhos “dão trabalho” em público. Qual mãe ou pai nunca precisou lidar com essa situação, seja dentro de casa ou na rua? Uma hora ou outra, esses imprevistos acabam acontecendo e é preciso muita paciência para contornar.

Não foi diferente com Jessica Rudeen e seus dois filhos, Alexander, de apenas 4 meses, e Caroline, 3 anos. Durante uma viagem de avião, ambas as crianças começaram a chorar e a gritar. “Eu sinceramente pensei que seríamos expulsos do avião”, disse a mãe.

Alexander se irritou porque Jessica ficou ocupada arrumando o cinto da filha por alguns minutos e começou a chorar. Caroline de repente chutou o banco várias vezes, dizendo aos gritos que queria sair do avião. De acordo com o site BoredPanda, a mãe contou em sua rede social que estava tentando manter a calma, mas duas crianças chorando ao mesmo tempo não era pouca coisa. Porém, algo inesperado aconteceu.

Todd, morador do Kansas, estava entre os passageiros. Ele gentilmente segurou Alexander enquanto Jessica apertava os cintos da menina e manteve Caroline ocupada e entretida durante todo o vôo. “No final, ele era o melhor amigo de Caroline”, explicou Jessica. Todd coloriu, assistiu filme e mostrou todas as paisagens para a pequena.

Coincidentemente, ambos estavam na mesma escala de Charlotte para Wilmington, então Todd ajudou a família a não só a desembarcar para o próximo vôo mas também mudou seu lugar para mais perto das crianças, afim de ajudar Jessica. “Todd me mostrou compaixão e ternura de um jeito que eu nunca havia presenciado”, conta.

Durante a viagem, Todd explicou o motivo: sua esposa passou pela mesma experiência quando seus dois filhos eram pequenos, e um homem teve a mesma atitude. “Eu fui abençoada por Deus, porque poderíamos estar sentados perto de qualquer um, mas ficamos ao lado do cara mais legal que já conheci na vida”, disse. Felizmente, Jessica conseguiu entrar em contato com o passageiro após o ocorrido.

Confira algumas fotos registradas pela própria Jessica do momento em que Todd a ajudou:

A atitude de Todd é um exemplo a ser seguido, pois ensina de forma simples que gentileza gera gentileza. E você? Já foi gentil com alguém hoje?

