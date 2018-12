Mulher é condenada por manter relações sexuais com o filho adolescente

Uma mulher de 50 anos foi presa por manter relações sexuais com o próprio filho de 15 anos. O caso aconteceu na cidade de Gloucester, na Inglaterra. O juiz que cuida do caso, Ian Lawrie, disse que a mulher, que não teve o nome revelado por questões legais, violou sua obrigação como mãe.

Ela confessou que teve relações com o adolescente, mas disse que quem iniciou os atos libidinosos foi ele. Ela apenas teria concordado em prosseguir com os atos, informou o jornal britânico Daily Mail.

Para atender aos desejos sexuais do garoto, a mulher bateu nele com um remo e depois vestiu calcinha, sutiã e botas como ele pediu. As práticas teriam ocorrido “mais de uma vez e menos de seis”, relatou um promotor.

Simon Bruch, advogada de defesa, afirmou que a cliente “é vulnerável por várias razões” e que é facilmente manipulada. “Em seu relacionamento anterior, abusivo, ela estava sujeita à violência física e se envolvia em atos sexuais que não desejava.”

Ela disse ainda que nenhuma das ideias vieram de sua cliente, que ela nunca encorajou os atos e que não tinha nenhum entusiasmo no ato sexual que praticou com o filho.

O juiz disse que a mulher “ignorou os limites apropriados entre mãe e filho” e a condenou por 16 meses de prisão e sessões de terapia.

