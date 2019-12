Mãe chora a morte de filho de 16 anos em Paraisópolis

Dennys foi uma das vítimas em Paraisópolis

No tumulto, pessoas foram pisoteadas e levadas em estado grave para o Pronto Socorro do Campo Limpo. Dennys foi uma dessas pessoas. Sua mãe, que não sabia que o filho estava no baile, não se conforma. “Eu sou contra esses bailes e vou ser contra sempre. Quantas mães vão ter que perder seus filhos numa situação como a minha?”, desabafou. “Eu perdi meu filho caçula, meu bebê”, chorou Maria Cristina.

No início da noite houve protestos em Paraisópolis, que contou com familiares e amigos das vítimas. O governador João Doria pediu uma apuração rigorosa do ocorrido. Sete vítimas seguem internadas no hospital.