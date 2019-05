Madrasta proíbe filha do noivo de ir em casamento: ‘Ela é o erro dele”

Uma noiva recebeu muitas críticas ao pedir conselhos sobre como excluir a enteada da lista de convidados da cerimônia. Em um grupo do Facebook, a mulher, cuja identidade não foi revelada, postou: “Como digo ao meu noivo que não quero a filha dele em nosso casamento? Eu coloquei ‘nada de crianças’ nos convites, pois pensei que ele entenderia a indireta, mas ele continua falando sobre ela comparecer”.

Imediatamente choveram reprovações em relação à postagem e à atitude da noiva. “Esse matrimônio (se acontecer) vai terminar rápido ou durar mais do que deveria e ser horrível o tempo inteiro”, comentou uma pessoa.

Mas, mesmo diante das represálias, a mulher não se abalou e ainda tentou justificar. “Editando porque continuam fazendo as mesmas perguntas estúpidas. Ela tem três anos. Eu vou me casar com ele, não com sua monstrinha. Ela é o erro dele, não meu. Eu não quero ela lá porque ela é carente pra caramba, faz tudo ser sobre ela e eu disse nada de crianças! Se você não tem nada de bom para dizer ou nenhum conselho, vá para o próximo post!”

Mas a justificativa só tornou tudo pior. “Eu não tenho filhos, mas acho isso um absurdo”, alguém respondeu. “Se você não quer ser parte da vida do filho de seu parceiro, então termine esse relacionamento! Quando eu estava solteira, eu tinha uma regra de não namorar com quem tinha filhos exatamente por isso.”

O post também foi compartilhado no Reddit, onde as críticas ganharam um tom mais irônico. “Algumas crianças precisam de várias refeições por dia!”, escreveram. “Minha cachorra só precisa de uma tigela de ração e ela é maior que qualquer criança. É uma pena que as crianças não possam viver só com uma tigela de ração.”

