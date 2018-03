Luyara Franco, filha de Marielle, homenageia a mãe com tatuagem

A jovem Luyara Franco, 19 anos, filha da vereadora Marielle Franco – assassinada no dia 14 de março no Rio de Janeiro –, deu um jeito de ter a imagem da mãe sempre por perto mesmo após a sua morte: ela tatuou o rosto de Marielle em seu braço.

“Marcada na minha memória, no meu coração, na minha vida e, agora, na minha pele”, escreveu Luyara na legenda do Instagram, nesta segunda-feira (27), ao compartilhar a foto da nova tatuagem em seu perfil pessoal. No desenho, o rosto de Marielle foi preenchido pelas cores azul, amarelo, laranja, rosa, roxo e verde.

O tatuador Magrão Kovok foi quem fez a tatuagem e criou o desenho. Ele também compartilhou a imagem em seu perfil dizendo: “Tattoo feita na minha nova amiga Luy Franco, filha de Marielle Franco. Marielle de todas as cores. Uma honra.”

Tanto Magrão quanto Luyara usaram a hashtag #MariellePresente em suas publicações. A frase vem sendo usada como um reforço de que Marielle e suas lutas em prol das minorias não serão esquecidas.

