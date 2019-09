Após polêmica no caso Ágata, Lacombe se justifica nas redes

View this post on Instagram

Jamais defendi e jamais defenderei uma polícia que atira a esmo, uma polícia que coloca em risco a vida de inocentes. Quem me conhece sabe o que trago no coração, sabe o que sinto, e a morte de inocentes é sempre muito doída, mais ainda a morte de uma criança de oito anos. Se for comprovada a culpa de policiais na tragédia com a menina Ágatha, eles têm que responder por isso. Os maus policiais, os policiais corruptos, esses não merecem perdão, mas as forças de segurança têm que seguir no combate ao crime, e isso deve incluir a atuação dentro das comunidades. Não podemos negar que os traficantes se utilizam da estrutura de labirinto das favelas para se esconder, esconder suas armas, suas drogas… E que eles usam, sim, a população de bem, grande maioria nas comunidades mais pobres, como escudo, como proteção. Não dá para eximir de culpa os traficantes e usuários de drogas nas mortes de inocentes. Não dá para esquecer as crianças, os adolescentes e jovens aliciados pelo tráfico. Que a polícia possa melhorar a cada dia, com mais treinamento, mais equipamento, mais inteligência… A missão de proteger os cidadãos é duríssima, o perigo é grande e constante, e ninguém está acima da lei, nem a própria polícia. O combate à violência deve ser sempre amplo, envolver muitas frentes, e não dá para esmorecer em nenhuma delas, não dá para perder a esperança.