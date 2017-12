Lei que proíbe testes em animais é sancionada no RJ

A Alerj (Assembleia Legislativa do Rio) sancionou a lei que proíbe o teste de cosméticos em animais ao derrubar o veto do governador Luiz Fernando Pezão (PMDB).

Além de cosméticos, ficam também proibidos os testes de perfumes e de produtos para higiene e limpeza. Também fica proibida a venda de componentes provenientes desse tipo de prática.

A lei entra em vigor para todo o estado do Rio de Janeiro, de acordo com o jornal O Globo.

Leia mais: 5 lançamentos de beleza que são eco-friendly

Em entrevista para o jornal, o advogado Reynaldo Velloso, presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB/RJ, afirma que tanto no Brasil quanto na Europa e nos Estados Unidos já está claro que a ausência dos testes em animais não coloca a saúde dos seres-humanos em risco, pois os consumidores não levam a sério os cuidados que devem ser tomados ao utilizar qualquer produto.

“Esses testes acabam sendo inúteis, e os laboratórios se tornam verdadeiras usinas de sofrimentos. Hoje, métodos alternativos podem combinar os mais recentes testes baseados na utilização de células humanas com modelos computacionais sofisticados para apresentar resultados relevantes para os humanos em horas ou dias”, explica.

Leia mais: Saiba quais cuidados tomar com a alimentação do seu animal de estimação

Já a diretora do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, Elizabeth Mac Gregor, explica que o Concea (Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal), do Ministério da Ciência e Tecnologia, publicou um relatório em 2016 em que reconhece o êxito dos métodos alternativos.

“A substituição de testes com animais por métodos alternativos pode não somente atender a pleitos de natureza ética, mas também potencialmente realizar predições com acurácia maior e prazos e custos menores do que os testes em animais”, afirma.

Leia mais: 12 imagens que provam a pureza do amor entre animais e crianças