Lamborghini de Papa Francisco é leiloada por mais de R$ 3 milhões

Uma lamborghini Huracán dada de presente ao Papa Francisco foi leiloada em Roma por cerca de 715 000 euros (mais de 3 milhões de reais).

O pontífice autografa o capô, feito nos tons de sua batina

Em novembro do ano passado, o pontífice ganhou o automóvel de presente da montadora italiana. O veículo é branco e ornamentado com faixas douradas no capô, em referência aos tons da batina usada pelo homenageado. Em cerimônia no Vaticano, o veículo, que acabou arrematado por um comprador de Mônaco, foi benzido. A venda foi promovida neste sábado pela casa de leilões Sotheby’s.

O dinheiro arrecadado será revertido a projetos assistenciais, que vão de combate à miséria na África a construção de casas no Iraque.