Justiça determina prisão de homem que atropelou filho de Cissa Guimarães

O Superior Tribunal de Justiça determinou que Rafael Bussamra, que atropelou e matou Rafael Mascarenhas, filho de Cissa Guimarães e do músico Raul Mascarenhas, deve voltar para a prisão.

Segundo a coluna do jornalista Lauro Jardim, o julgamento atende a um recurso especial do Ministério Público do Rio de Janeiro a partir da última decisão sobre o caso, de 2016.

Na época do ocorrido, o Tribunal de Justiça do Rio reverteu a pena de três anos e seis meses de detenção em regime semiaberto de Bussamra em prestação de serviços à comunidade. Agora, ele deverá voltar a cumprir a punição prevista, já que a sentença do STJ suspende essa conversão.

Roberto Bussamra, pai de Rafael, também é contemplado pelo veredito. Condenado pelo crime de corrupção ativa no mesmo caso, ele precisa cumprir 3 anos 10 meses em regime semiaberto.

A morte de Rafael Mascarenhas

Rafael Mascarenhas morreu em 20 de julho de 2010, após ser atropelado por Rafael Bussamra dentro do Túnel Acústico, na zona sul do Rio de Janeiro. Mascarenhas andava de skate quando foi atingido pelo carro de Bussamra, que estava em alta velocidade.

À época, o motorista foi acusado de oferecer propina a policiais militares por conta do episódio. Em dezembro do mesmo ano, os PMs foram soltos e passaram a responder por corrupção passiva em liberdade.

Recentemente, Cissa publicou em seu Instagram uma homenagem ao filho, que faria 27 anos no dia 24 de setembro.

