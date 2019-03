Jovem não sabia que estava grávida e dá à luz em banheiro no ES

Uma jovem de 18 anos deu à luz um bebê no banheiro de uma casa, no sul do Espírito Santo. As informações são do G1.

Segundo a família, Thalia Beatriz Velasco chegou a fazer dois testes de gravidez, ambos negativos. Também foi relatado que ela não percebeu nenhum sintoma durante os meses de gestação.

A tia da jovem, que conversou com o portal, contou que a sobrinha sentiu uma cólica e foi ao banheiro, onde a bolsa rompeu. Ao nascer, o bebê bateu a cabeça no chão, porém recebeu atendimento médico e passa bem.