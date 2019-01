Jovem americana descobre que pai é um serial killer

Aos 26 anos, a americana Kerri Rawson foi surpreendida com uma notícia que abalou sua vida por mais de 14 anos.

Em fevereiro de 2005, a jovem foi abordada por agentes do FBI em sua casa no Kansas, Estados Unidos, e acabou descobrindo que seu pai, Dennis Rades, tinha sido preso pelo assassinato de 10 pessoas.

O homem era conhecido como o serial killer “BTK” – apelido que fazia referência pela forma como ele matava suas vítimas: bind (amarrar), torture (torturar) e kill (matar) – em tradução livre para o português.

Segundo informações divulgadas pela People, Dennis perseguia as vítimas, amarrava seus braços e pernas com uma corda e depois estrangulava elas lentamente. Ele também escondia lembranças de suas mortes nas tábuas de assoalho atrás do armário de roupas de cama da família.

Dennis conseguiu encobrir sua identidade entre 1974 e 1991, período em que assassinou as vítimas. Durante a mesma época, ele continuava sendo um pai protetor e devoto que sua filha achava que ele era.

“Demorou mais de 10 anos até que eu pudesse sentar em frente a alguém e falasse sobre isso”, disse Kerri ao site. “Ninguém quer acreditar que seu pai seja capaz de coisas tão monstruosas”, conta.

Hoje, com 40 anos, Kerri conta toda a sua trajetória ao lado de Dennis no livro “A Serial Killer’s Daughter”, sem previsão de estreia no Brasil.

Na obra, ela conta sobre o dia em que soube da verdade através dos agentes. “Eu estava apenas tentando ficar viva e respirar ”, relembra. “Tentando me recuperar do choque, dizendo a mim mesma repetidamente que eu faria qualquer coisa para não ser filha de um serial killer”, conta.

Dennis se declarou culpado pelos 10 assassinatos e, atualmente, cumpre uma sentença de 175 anos na prisão.

