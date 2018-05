Os itens mais inusitados criados em homenagem ao casamento real

Enquanto o mundo inteiro está de olho nos preparativos para o casamento de Meghan Markle e príncipe Harry no sábado (19), algumas pessoas estão dando um jeito de lucrar com ele. São tantos os itens criados com inspiração no matrimônio real que alguns chegam a ser inusitados. Veja:

Papelão em tamanho real

Agora você pode ter Harry e Meghan na sala de sua casa todos os dias. Criaram uma versão deles de papelão em tamanho real à venda no Amazon.

–

Livros de colorir

Que tal desestressar colorindo ilustrações inspiradas no casal do momento? A The Orion Publishing Group criou um livro temático para o casamento.

–

Jogo americano

Sua mesa vai ficar muito romântica com o retrato de Meghan e Harry abraçados sobre ela diversas vezes. Disponível no Amazon!

–

Maiô

Já pensou em desfilar por aí com a cara de Harry ou de Meghan estampada na barriga? A marca Bags Of Love criou maiôs com o rosto deles!

–

Preservativo

A britânica Crown Jewels Heritage Condoms criou uma edição limitada de camisinhas que homenageiam o casal real.

–

Cereal

Imagina que maravilha a companhia de Meghan e Harry todas as manhãs? O nome faz um trocadilho em inglês com “anel de noivado” devido ao formato do cereal. À venda no Eatsy.