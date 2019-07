Instagram lança ferramentas para evitar bullying no aplicativo

Pensando em uma maneira de diminuir os casos de bullying online, o Instagram anunciou nesta segunda-feira (8) dois novos recursos. Eles estarão disponíveis na rede social para evitar conteúdos nocivos e ofensivos e dar às pessoas que são alvo dessas ofensas mais possibilidades de se defender.

As novas ferramentas prometem melhorar a experiência dos usuários do Instagram. Confira com mais detalhes o que cada recurso possibilitará:

Alerta de comentário

Esse recurso utiliza inteligência artificial para notificar caso seu comentário possa ser considerado ofensivo antes mesmo dele ser publicado.

Segundo o Instagram, a intervenção dá às pessoas a chance de refletir e os primeiros testes com o recurso de Alerta provaram que muitas pessoas desistiram de fazer o comentário depois de receber o aviso.

Restringir

Muitos jovens afirmam que ficam relutantes em bloquear ou denunciar alguém que esteja cometendo bullying ou fazendo comentários ofensivos em suas redes sociais. O recurso Restringir, que será implementado nos próximos dias no Instagram, pode ser uma maneira de controlar situações como essas e sua própria experiência no aplicativo.

Com o Restringir, só ficarão aparentes na conta de uma pessoa os comentários e interações desejadas. Se alguém fizer um comentário ofensivo, você poderá restringir essa conta e os comentários dela em suas publicações ficarão visíveis somente para ela mesma.

As pessoas restritas também não poderão ver quando você estiver ativo no Instagram ou quando você ler as mensagens diretas delas. Os comentários dessa pessoa poderão ser aprovados por você, caso queira que eles apareçam.

Leia mais: Ex-lutadora do UFC denuncia treinador e namorado por agressão

+ Receita Federal libera segundo lote da restituição do Imposto de Renda