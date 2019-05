Império de Jamie Oliver pode ir à falência e ameaça milhares de empregos

No ano passado, as vendas dos restaurantes caíram quase 11%, mais de 600 funcionários foram demitidos e 12 restaurantes fechados. A rede foi salva da falência na época porque Jamie investiu £ 13 milhões de última hora.

O chef declarou que está muito entristecido com o que está acontecendo com os restaurantes no Reino Unido.

“Estou devastado por nossos restaurantes britânicos muito amados terem entrado em administração. Estou profundamente entristecido com este resultado e gostaria de agradecer a todas as pessoas que colocaram seus corações e almas neste negócio ao longo dos anos”, disse nas redes sociais.

No Brasil, há franquias dos restaurantes em São Paulo, Curitiba e Campinas, mas elas são independentes e não serão afetadas pela crise financeira do grupo do Reino Unido, segundo assessoria.