Hotel Fasano Boa Vista realiza o primeiro Wellness Weekend

Se você está procurando um destino para se conectar com a natureza e cuidar da saúde física e mental, o Fasano Boa Vista é uma ótima opção. Dos dias 16 a 19 de março será realizada a primeira edição do Wellness Weekend, um final de semana recheado de programas voltados para o bem-estar a poucos quilômetros de São Paulo.

A programação oferece todos os confortos para tornar sua estadia uma oportunidade de cultivar o autocuidado, a saúde e o prazer do convívio em um ambiente revigorante.

Para o sábado (18), estão na programação os passeios de bicicleta pela fazenda, aula de abdominal e um sunset yoga. Já no domingo, será dia de caminhada pela fazenda.

As atividades de cada dia são fixas, mas os números de participantes são limitados. Por isso, é recomendado pelo hotel que seja feito um agendamento prévio com o Concierge.

Todas as atividades serão realizadas nas dependências do hotel, para que a integração entre os traços arquitetônicos e os elementos da natureza não seja deixada de lado!

Durante o Wellness Weekend, o Fasano Boa Vista servirá um cardápio especial com opções diversas para o almoço. O jantar terá refeição livre, onde o cliente poderá escolher o que comer. O valor do programa é, no total, R$ 11.502 e inclui a hospedagem.

O Hotel se localiza na Rodovia Presidente Castello Branco, KM 102,5 – SP Brasil.

Saiba mais em www.fasano.com.br