Hospital cria concurso de Halloween para bebês prematuros

Um hospital norte-americano localizado no município de Chicago, colocou em prática um projeto superfofo: fez um concurso de fantasias com o intuito de comemorar o primeiro Halloween dos bebês prematuros que lá estão se recuperando para, finalmente, irem para seus lares.

O concurso funcionava da seguinte maneira: os 40 bebês eram fantasiados pelos pais e quem tivesse a foto mais curtida no Facebook, ganharia um vale-presente de 150 dólares. Os próximos cinco mais bem colocados também receberam um prêmio.

O vecedor foi Wesley, que estava à caráter de Super-Homem. Essa foi uma das maneiras encontradas pelos especialistas que compõem a equipe médica para tornar o ambiente um pouco mais agradável para os familiares que estão apreensivos com o estado de saúde de seus filhos.

“Eles conseguem relaxar e se divertir um pouco, o que não acontece muito no dia a dia deles”, conta a enfermeira da unidade de tratamento intensivo do Advocate’s Children Hospital, Deb Skopec, que completou: “Nós temos muitos bebês prematuros no hospital que estão internados há um, dois ou até mesmo três meses, e isso traz um pouco de normalidade para seus pais.”

Veja abaixo as fotos e suspire com tanta fofura você também: