Homem se joga em canal com criança após briga em família

Um homem de 36 anos se jogou em um canal com uma criança de 5 anos nos braços. Segundo as autoridades, Vagner da Conceição era companheiro da avó do garoto. Caso aconteceu em Cabo Frio, no Canal do Itajurú, no Rio de Janeiro.

Segundo o G1, testemunhas contaram que houve uma discussão em família por volta das 20h de sábado, no bairro do Jacaré. Depois disso, Vagner se dirigiu à água com a criança no colo. Ao ver a cena, um vizinho tentou se aproximar para ajudar, mas ele teria ameaçado afogar o menino.

Com os dois já na água, um homem tentou pular para resgatá-los, mas não conseguiu. Os bombeiros foram acionados pela mãe do menino horas depois e uma equipe de mais de 15 pessoas, incluindo agentes e mergulhadores. O corpo de Vagner foi encontrado, mas o garoto ainda não.