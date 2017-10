Homem levanta saia de mulher e coloca pênis para fora em ônibus

Uma mulher foi vítima de tentativa de estupro dentro de um ônibus, na manhã da última quarta-feira (18), em Londrina, no Paraná. Um homem levantou sua saia da mulher e colocou o pênis para fora da calça com o intuito de encostar nela, informa o Extra. O rapaz foi identificado pela Polícia Civil como Bruno Henrique Marques dos Santos, 22 anos.

O veículo se encaminhava para o Terminal Urbano de Londrina quando o crime aconteceu. A polícia informou que a jovem se assustou ao perceber o abuso e foi ameaçada de morte por Santos caso o denunciasse. Mesmo assim, ela conseguiu chamar a atenção dos outros passageiros e do motorista para o que estava acontecendo.

Leia mais: Mais um homem é preso por ejacular em passageira dentro de ônibus

O condutor trancou as portas do veículo e chegou no Terminal Urbano de Londrina jogando luz alta e buzinando para chamar a atenção dos seguranças do local. O homem foi, então, encaminhado para a central de flagrantes, sendo autuado por tentativa de estupro e ato libidinoso.

Em audiência realizada nesta quinta-feira (19), o juíz determinou que ele continue preso. Caso seja condenado, Santos deverá pegar entre seis a dez anos de cadeia.