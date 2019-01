Homem que ‘brincava’ com arma mata acidentalmente namorada de 22 anos

Tamires Felix de Aquino, 22 anos, morreu vítima de disparo de arma de fogo no último sábado (19) em Fortaleza. Segundo investigações da Polícia, o namorado dela, Hudson Assunção Lima, estaria ‘brincando’ com o revólver quando aconteceu o disparo. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social.

De acordo com policiais que estiveram no local do crime, a jovem estava na cozinha de casa com o namorado e o disparo aconteceu acidentalmente. Hudson é considerado foragido. A jovem deixa dois filhos.

Em nota enviada à CLAUDIA, a SSP pede que a população ajude a encontrar o suspeito. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para o (85) 3257.4807, do DHPP, ou ainda para o número (85) 99111 7498, que é o WhatsApp do Departamento. O sigilo é garantido.