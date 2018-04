Homem fere esposa com foice na frente dos filhos

Um agricultor, de 34 anos, foi preso na última quinta-feira (5), após golpear a esposa (35) com um foice. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu porque ela se negou a fazer sexo com ele. O caso, que aconteceu em Caracaraí, em Roraima, foi registrado como tentativa de homicídio.

Após receber uma denúncia de vizinhos, que ouviram a briga do casal, a Polícia Militar encontrou a mulher em sua residência, deitada e com manchas de sangue ao redor. Ela tinha cortes na cabeça e no pescoço.