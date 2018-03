Homem é detido após ser acusado de estuprar as duas filhas

Um homem de 52 anos foi preso na última quinta-feira (29) em Buri, no interior de São Paulo, acusado de estuprar as duas filhas.

A denúncia dos abusos do homem partiu das próprias jovens. As irmãs de 18 e 11 anos foram até a delegacia da cidade no dia 24, acompanhadas de um parente, e denunciaram a violência que sofriam.

“A jovem contou que quando era menor sofreu abusos do homem por anos. Mas resolveu ir até a delegacia agora para denunciar quando soube que a irmã mais nova estava sendo abusada há três anos pelo pai”, disse o delegado Paulo Fonseca em entrevista ao G1.

O delegado ainda informou que um boletim de ocorrência foi registrado e um inquérito instaurado. Além disso, um mandado de prisão preventiva contra o homem foi solicitado à justiça.

Na próxima segunda-feira (2), as duas irmãs serão submetidas a um exame no Instituto Médico Legal (IML) para comprovar os abusos sofridos. Enquanto isso, o pai aguardará a conclusão do inquérito na cadeia da região.

Leia mais: Caso Valentina: o que fazer quando seu filho sofre assédio sexual