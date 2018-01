“Perdi você/ Não tente entender/ Ainda te amo”. Foi entoando esse hit de 2001 que a cantora Talita Cipriano, 14 anos, conquistou todos os jurados do The Voice Kids no último domingo (28). Carlinhos Brown, Simone & Simaria e Claudia Leitte viraram a cadeira para a adolescente sem saber de um detalhe: Talita é filha Deyse, a caçula da Fat Family, banda responsável pelo sucesso da canção Fim de Tarde.

A afinação impecável, o suingue, a potência vocal e a qualidade de articulação das palavras enquanto cantava foram elogiados pelos técnicos do programa. “A gente tem tanto apoio na vida, nessas horas a gente não tem ninguém”, brincou Talita sobre a dificuldade de escolher em qual time gostaria de ficar. No fim, Carlinhos Brown foi o escolhido pela adolescente.

“Foi uma responsabilidade cantar uma música da minha mãe, gente”, disse a participante, relevando seu DNA musical. “Meu deus, você é da família Fat Family!”, se surpreendeu Claudinha. “Cadê sua mãe?”, perguntou Brown. Foi então que Deyse subiu ao palco com a filha e, puxada pelas técnicas que entoavam o sucesso, cantou Eu Não Vou com Talita, emocionando a todos. Assista ao vídeo na íntegra.

Em seu perfil no Instagram, Talita publica vários vídeos cantando ao lado da mãe estrela. Já temos uma forte candidata à vencedora do The Voice Kids, hein!