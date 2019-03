Google homenageia Carolina Maria de Jesus

No dia 14 de março de 2019, o Google homenageou com o Doogle ma grande personagem da cultura Brasileira. Carolina Maria de Jesus, autora do livro Quarto de Despejo: Diário de uma Favelada, faria 105 anos na data e a ilustração comemora o acontecimento.

Nos anos 60, os livros de Machado de Assis faziam sucesso entre os brasileiros. No entanto, a obra da mineira foi ainda mais vendida que os romances machadianos. O livro foi traduzido em treze línguas e publicado em mais de 40 países.

Sendo uma das primeiras autoras negras do Brasil e com uma das obras nacionais mais conhecidas no exterior, Carolina rapidamente se tornou uma das escritoras mais importantes do país.

