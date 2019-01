Em golpe quase perfeito, bandidos clonam WhatsApp para pedir dinheiro

Um golpe feito através do WhatsApp tem causado transtorno para usuários do aplicativo. Criminosos clonam perfis, se passam por parentes ou amigos das vítimas e pedem dinheiro.

Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, uma professora de 51 anos que pediu para não ser identificada disse que uma amiga ‘super certinha’ a chamou no aplicativo para pedir dinheiro emprestado.

Segundo a mulher, o perfil pediu R$ 2 270, que seria usado para pagar uma conta atrasada. “Ela me garantiu que depositaria o valor no dia seguinte. Como a conheço e sei que é uma pessoa correta, fiz a transferência”, relata.

Dias depois, o perfil pediu mais dinheiro. Foi aí que a vítima desconfiou. “Entrei no Facebook da minha amiga e nele havia uma mensagem afirmando que o Whatsapp dela havia sido clonado e estavam pedindo dinheiro em nome dela”, conta.

A polícia conseguiu identificar o responsável pela conta: um adolescente de 17 anos.

A mulher que teve o aplicativo clonado pediu o bloqueio da linha telefônica, que só foi feito no dia seguinte. Enquanto isso, o criminoso entrou em contato com outras três pessoas se passando por ela.

Como funciona

O bandido obtém os dados pessoais de um usuário e liga na companhia telefônica como se fosse o cliente. Aí, ele habilita um novo chip de celular com o mesmo número. Com os contatos do usuário em mãos, ele se passa por amigo ou parente e pede dinheiro para contas de laranjas.

Como se proteger

Mantenha sigilo sobre dados pessoais e senhas. Se perceber qualquer movimentação estranha em conta corrente, poupança ou se o celular parar de funcionar repentinamente, entre em contato com o gerente do banco ou companhia telefônica.

O usuário deve também ficar atento à ligações ou mensagens incomuns. Caso perceba que foi vítima de clonagem, registre um boletim de ocorrência.