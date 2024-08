Gold no Instagram: entenda as notas douradas

Desde quinta-feira (08), quem abre o Instagram se depara com um detalhe pequeno, mas que não passa despercebido: as notas com a palavra “gold” e o fundo dourado. Com isso, muita gente acabou curiosa e até tentando reproduzir o efeito. Mas, afinal, o que significa?

O que é a nota gold no Instagram?

As notas com fundo dourado, que se destacam das demais na visualização das DMs, são um easter egg divertido liberado pela rede para homenagear a Olimpíada de Paris, que chega ao fim neste domingo (11).

Apesar de a Meta não ter anunciado o recurso oficialmente, não é incomum que a empresa, assim como o Google, brinquem de esconder pequenas animações e interações para surpreender os usuários.

Como ativo a nota gold no meu Instagram?

Ativar as notas gold é bem fácil: é só criar uma nota e inserir palavras relacionadas aos jogos olímpicos, como Olympics, gold ou emojis de medalhas.