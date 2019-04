Gmail lança novas funcionalidades e uma em especial é muito útil

O gmail completa 15 anos em 2019 e para comemorar foram lançadas novas funcionalidades para a plataforma. Agora, a ferramenta que tem 1,5 bilhão de usuários inclui novos idiomas no recurso Smart Compose, disponível na versão móvel para dispositivos Android. A novidade mais celebrada, no entanto, é o agendamento de mensagens.

Sobre o Smart Compose

Lançado no ano passado para desktop, a função está disponível agora também em celulares com sistema operacional Android para quem escreve em espanhol, francês, italiano e português. O Smart Compose é uma função desenvolvida com tecnologia de Inteligência Artificial (AI) e ajuda o usuário a economizar mais de um bilhão de caracteres por semana. A ferramenta também incorpora sugestões de títulos para e-mails e saudações personalizada para cada usuário.

Sobre o agendamento de e-mails

O Gmail irá permitir também o agendamento do envio de e-mails. A função é especialmente útil quando se trabalha em diferentes fusos horários, pois evita o envio de mensagens em horários ou momentos inconvenientes. Uma mão na roda!