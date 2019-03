As manhãs da Globo vão sofrer uma mudança radical a partir do dia 8 de abril. O programa Bem Estar passará a ser um quadro do Encontro com Fátima Bernardes.

Assim, o Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga, irá ao ar às 9h e Fátima entrará na grade a partir das 10h30 até as 12h. Michelle Loreto comandará os temas relacionados à saúde.

Nos últimos dias, os dois apresentadores titulares do matutino, Mariana Ferrão e Fernando Rocha, deixaram a emissora.