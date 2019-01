Gêmeas nascem com três dias de diferença no Paraná

Esperadas para o fim de janeiro, as gêmeas Rebeca e Martina decidiram vir ao mundo mais cedo, em Francisco Beltrão (PR). Em um caso raro para a medicina, as gêmeas nasceram de parto normal com três dias de diferença e em anos distintos: Rebeca nasceu no último 31 de dezembro; Martina em 3 de janeiro deste ano.

“É muito comum ter o parto de gêmeo e, em seguida, após alguns minutos, ter o nascimento do outro. Aguardamos e o bebê não vinha, então optamos por não intervir”, disse a médica responsável, a pediatra Fernanda Perotta Consentino, à emissora RPC.

Em casos como esse, é feita uma cesariana, mas, considerando que as bebês eram prematuras, os médicos optaram por deixar Martina por mais tempo no ventre da mãe, Fernanda Cerzolli de Oliveira, 36 anos.

Isso foi possível porque, apesar de dividirem a mesma placenta, as meninas estavam em bolsas separadas. Graças aos dias a mais na barriga da mãe, Martina não precisou ficar na UTI neonatal como a irmã.