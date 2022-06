Gabriela Versiani fala sobre estreia na SPFW para Lino Villaventura

A influencer, empresária e atriz Gabriela Versiani fez a sua estreia nas passarelas no desfile de Lino Villaventura, nesta sexta-feira (3), na 53ª edição da São Paulo Fashion Week. Ansiosa, porém preparada, ela conversou com Claudia nos bastidores para contar tudo sobre a experiência.

“Eu estou muito feliz. É a primeira vez que eu estou desfilando em uma Fashion Week, e para o Lino é uma responsabilidade muito grande. Eu me preparei muito para isso, amo o conceito dele, que é totalmente diferente, e acho que ele é um ícone”, conta.

A primeira vez desfilando não veio sem uma boa dose de emoção e nervosismo – mas ela acredita que o preparo faça toda a diferença. “Fiz aulas de passarela, inclusive hoje estava de pijama e salto alto desfilando em casa, porque eu tenho que fazer bonito. Fiz a prova do meu look, e o pessoal falou que parece que foi feito para mim. É um vestido muito especial, com brilhos e recortes, além de um detalhe lindo nas costas. Quero fazer isso todos os anos, porque até nos ensaios já deu para sentir o nervosismo e a energia.”

Sobre os projetos futuros, Gabriela quer fortalecer a sua carreira de atriz, mas sem deixar de lado a influência digital. “Eu voltei para o teatro e quero muito fazer algo na televisão ou nos streamings. Eu sinto que existe uma responsabilidade enorme em ser influencer, e eu tento sempre passar credibilidade para o meu público. Eu só indico o que eu realmente uso e gosto, e levo isso muito a sério. Tem muita gente que perde um pouco a mão e prejudica o nosso meio”, finaliza.