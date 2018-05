Instagram libera função para silenciar alguém sem deixar de seguir

Nesta terça-feira (22), o Instagram anunciou o modo silenciar. Isso significa que, a partir de agora, usuários poderão ocultar do feed as publicações de determinadas contas sem precisar deixar de segui-las.

Após silenciar um perfil, você continuará recebendo as notificações de comentários ou de publicações nas quais você foi marcado por ele, também poderá ver qualquer postagem dele visitando o perfil diretamente, mas as fotos não chegarão mais através do rolar de página.

Melhor parte? Tudo em segredo. As contas silenciadas não saberão que você as silenciou. Além disso, a ação também pode desfeita.

Como silenciar uma conta no Instagram?

Clique no menu “…” no canto superior do perfil que deseja silenciar. A opção “Silenciar” estará abaixo de “Denunciar”. Nem todos os usuários estão com o recurso liberado, mas deve chegar em breve.