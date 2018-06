Foto divertida da seleção feminina gera comentários machistas

Uma foto da seleção feminina de futebol ao lado do mascote da CBF, apelidado pelos internautas de “Canarinho Pistola”, foi compartilhada na página BuzzFeed Migs e gerou uma infinidade de comentários diminuindo as jogadoras e enaltecendo a seleção masculina.

A página, que é voltada para o público feminino, replicou a foto de uma conta no twitter. A legenda da imagem dizia: “Eu duvido se a seleção masculina tem uma foto tão incrível como essa”, vários homens se incomodaram e foram até a postagem para disseminar respostas inferiorizando as mulheres. “Só falta ganhar uma copa do mundo e um ouro nas olimpíadas”, disse um rapaz, “Legal, mas essa foto não vai fazer elas ganharem a Copa do Mundo”, afirmou outro.

Algumas mulheres responderam aos comentários dizendo que os homens ainda não sabem lidar com presença feminina no esporte. “Cuidado meninas… masculinidade frágil! Até uma foto como essa ameaça quebrá-la! Parabéns pela coragem de vir aqui falar estas besteiras ‘omis’ porque noção vocês não tem mesmo!” pontua uma seguidora.

Confira a foto: