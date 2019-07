Fofo: pai pede para filha ajudá-lo a se vestir para encontro e viraliza

Uma adolescente de 19 anos compartilhou no Twitter uma conversa adorável com o seu pai, que pedia por conselhos de moda antes de sair para um encontro. Carli Saville, de Friendswood, no Texas, fez Jeff Saville, de 56 anos, viralizar com as fotos de seus looks – elas receberam mais de 167 mil curtidas.

Na conversa, o pai solteiro pergunta para sua filha se ele ficava melhor vestindo uma camisa azul ou uma camisa branca de mangas curtas mais casual para a ocasião especial, enviando a ela fotos com os looks.

Carli, então, o aconselhou a vestir a camisa azul, que combinava com os jeans e o cinto preto que usava. Depois, compartilhou a conversa no Twitter com a frase “Vida com um pai solteiro, pedindo conselho de moda para um encontro. Meu coração.”

Life with a single dad, asking for advice on date outfits 😂😂 my heart 🥺❤️ pic.twitter.com/pymKUG6PHj — c a r l i (@saville_carliii) July 7, 2019

O tweet da filha de Jeff logo conquistou os corações de centenas de usuários do Twitter. “Ele é o pai solteiro do Twitter agora, o proteja a todo custo”, escreveu um. “Isso me fez chorar, ele parece ser uma alma tão doce”, comentou outro.

Alguns dias depois das fotos viralizarem, na terça-feira (9), Carli agradeceu a atenção das pessoas. “Se todos pudessem ver o quão feliz o encorajamento e a atenção que esse tweet está ganhando o deixa verdadeiramente feliz. O apoie a aprender como usar sua conta @jeff___saville”, escreveu, indicando que seu pai criou uma conta na rede social depois do sucesso.

If only everyone could see how happy the encouragement and attention this tweet is getting truly makes him. Stand by for him to learn how to use his account lol @jeff___saville — c a r l i (@saville_carliii) July 9, 2019

Infelizmente, Carli compartilhou que o encontro não deu tão certo. “Ele chegou em casa naquela noite e estava bem triste”, contou ela ao Houston Chronicle. Então, a jovem aproveitou para tweetar que seu pai está procurando alguém que seja “extrovertida, engraçada, pé no chão e doce” para ser sua “alma gêmea”.

Rapidamente, Carli recebeu diversas respostas de jovens apresentando suas mães solteiras. Uma usuária mandou uma foto ao lado da mãe com a legenda “Ela está solteira e selvagem”. Outra escreveu “Minha mãe precisa de um homem”. Parece que Jeff está conquistando corações, hein?

