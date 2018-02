Flip anuncia Fernanda Montenegro como uma das convidadas

A Flip (Festa Literária Internacional de Paraty) anunciou, nesta terça-feira (27), que a atriz Fernanda Montenegro participará da sua mesa de abertura ao lado da pianista e compositora Jocy de Oliveira.

Com a participação delas, evento vai reorganizar a mudança feita no seu formato em 2017: em vez de uma conferência de abertura, acontecerá uma apresentação artística com tributo a um autor homenageado. Este ano, será Hilda Hilst.

Em nota, organização literária disse que os próximos detalhes da sessão de abertura serão divulgado nos próximos meses.

“Fernanda e Jocy construíram suas trajetórias com primor: realizaram trabalhos com ousadia e transgressão, alcançaram prestígio tanto no Brasil quanto no exterior, e é impressionante acompanhar a sua produção de tanta vitalidade. As duas continuam a inventar, a atuar, a desafiar os limites, sem concessão?”, disse Joselia Aguiar, curadora da Flip 2018.

Neste ano, a Flip acontece de 25 a 29 de julho, em Paraty.