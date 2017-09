Finalistas do Prêmio CLAUDIA 2017

CIÊNCIAS

Marilda Siqueira, 61 anos

Virologista, é uma das líderes nos esforços que erradicaram a rubéola e o sarampo no Brasil.

Janice Zanella, 52 anos

Há quase 30 anos, pesquisa tecnologias para garantir a segurança das produções de aves e suínos.

Elisabete Dal Pino, 59 anos

Astrofísica, busca compreender a existência humana por meio do estudo do espaço.

CONSULTORA NATURA INSPIRADORA

Lucimara Batista de Lima, 48 anos

Organizou o projeto Quero o Verde, que promove a consciência ambiental entre os alunos da escola pública onde é diretora.

Joelma Nunes, 43 anos

Ajudou a fundar e preside a Cooprima, cooperativa que melhorou a qualidade de vida de 30 famílias do interior do Pará.

Eufrasia Agizzio, 55 anos

Fundou uma associação para dar atendimento especializado a crianças que, como seu filho, têm autismo.

CULTURA

Conceição Evaristo, 70 anos

É autora de seis livros, todos sobre a realidade dos descendentes de escravos africanos, moradores de favelas brasileiras.

Karen Worcman, 55 anos

É fundadora do Museu da Pessoa, acervo virtual e colaborativo que reúne mais de 16 mil depoimentos de vida.

Cacique Pequena, 72 anos

Canta e compõe canções sobre o cotidiano dos índios jenipapo-kanindé, que habitam o município de Aquiraz, a 30 quilômetros.

ELES POR ELAS

Leandro Andrade, 57 anos

É fundador de um dos primeiros grupos do Brasil de atendimento a autores de violência contra a mulher.

Benedito Medrado, 45 anos

É fundador do Instituto Papai, que promove ações para estimular a inserção do homem em ambientes e papéis tradicionalmente femininos.

Avanildo Duque da Silva, 53 anos

É coordenador de projetos da ActionAid, ONG que trabalha por justiça social, igualdade de gênero e fim da pobreza.

NEGÓCIOS

Fernanda Feitosa, 50 anos

É fundadora da SP-Arte, feira anual que colocou o Brasil no roteiro do mercado mundial de obras de arte.

Danielle Brants, 32 anos

É fundadora da Guten, startup que fornece a escolas uma plataforma digital de leitura e compreensão de texto por meio de notícias.

Ana Elisa A.C. de Siqueira, 45 anos

Criou um modelo de gestão de saúde focado em prevenção e no controle de doenças crônicas.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Denice Santiago, 46 anos

É criadora da Ronda Maria da Penha, da Polícia Militar baiana, que garante a segurança de mulheres vítimas de violência doméstica.

Merula Anargyrou Steagall, 50 anos

Defende o direito de pessoas com linfoma, leucemia e talassemia, uma anemia rara, a tratamentos e medicamentos.

Priscila Cruz, 42 anos

É presidente e uma das fundadoras da ONG Todos pela Educação, que luta por leis e boas práticas no ensino nacional.

REVELAÇÃO

Sayuri Magnabosco, 19 anos, estudante

Desenvolveu uma embalagem sustentável para alimentos. O produto é feito à base de bagaço de cana-de-açúcar e cera natural.

Mc Soffia, 13 anos, rapper

Desde os 6 anos, canta raps com a temática do empoderamento feminino e do movimento negro.

Tabata Amaral de Pontes, 23 anos, empreendedora social

É criadora de dois movimentos sociais, o Mapa Educação, para melhorias no ensino, e o Acredito, de mobilização política.

TRABALHO SOCIAL

Gina Ponte, 45 anos

Educadora, criou um projeto para ampliar o conhecimento dos alunos sobre o papel e a força da mulher.

Karine Vieira, 35 anos

Assistente social, ajuda pessoas recém-egressas do sistema penitenciário a conseguir emprego.

Fernanda Honorato, 36 anos

Em seu programa de TV e em palestras, divulga os direitos e as potencialidades das pessoas com deficiência.