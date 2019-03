Filósofa brasileira é apontada como “personalidade do amanhã” na França

Djamila Ribeiro, pesquisadora e mestra em Filosofia Política pela Universidade Federal de São Paulo, foi escolhida pelo governo da França ao programa “Personalidade do Amanhã”. O projeto seleciona uma pessoa por país da América Latina e Caribe por sua projeção atual e impacto no futuro.

Djamila passará dez dias no país cumprindo agenda oficial com visita aos órgãos oficiais franceses, ao parlamento europeu e terá encontro com o presidente francês Emmanuel Macron e com ativistas locais.

Nas redes sociais, a filósofa disse estar animada para a viagem:

Djamila é conhecida nacionalmente pelo seu ativismo nas redes, discutindo em publicações temas voltados ao racismo e ao feminismo negro. Ela também tem livros recordistas de vendas, como “O que é lugar de fala?”, publicado em 2017, e “Quem tem medo do feminismo negro?”, de 2018.

Leia mais: 10 autoras incríveis para começar a ler no Dia da Mulher

+ Os próximos desafios na luta pelos direitos da mulher

Siga CLAUDIA no Youtube