Filho de jornalista invade TV ao vivo

Televisão ao vivo é realmente imprevisível, ainda mais com uma pitada de inocência infantil. A jornalista americana Courtney Kube passou por uma saia justa bem divertida com seu filho durante uma transmissão ao vivo.

Kube, que é correspondente da NBC no Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, falava sobre a ofensiva militar da Turquia na Síria, quando seu filho entrou no ar e foi falar com ela. Ao perceber o que estava acontecendo, a apresentadora não controla o sorriso e explica a situação. “Desculpe-me, meus filhos estão aqui. Televisão ao vivo”.

Logo depois, a imagem é cortada e aparece um mapa da região de conflito da qual ela falava.

Veja o vídeo:

Mais tarde, a jornalista comentou o motivo de ter levado os filhos gêmeos de quatro anos ao trabalho. “As últimas notícias da Síria não bateram com o horário de saída da pré-escola”, disse.

