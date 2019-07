Filha nasce com volume na cabeça e pai a enterra viva

Uma bebê que nasceu com uma má-formação na cabeça, que resulta em um volume bastante incomum, foi enterrada viva pelo próprio pai na Índia, logo após seu nascimento.

Chamada de “bebê de três cabeças”, a criança nasceu com uma rara doença, encefalocele. Nessa condição, o crânio não é formado corretamente. Por isso, grandes protuberâncias crescem na parte traseira da cabeça. A taxa de sobrevivência é de 55%.

Segundo o jornal “The Sun”, o pai, em uma atitude desesperada, enterrou a filha viva por achar que não terá condições de bancar o tratamento de saúde necessário. A menina acabou sendo socorrida por policiais e levada ao hospital. Ela passou por uma cirurgia de três horas para separar a cabeça do tecido em excesso e do cérebro deficiente, o que provavelmente fará com que ela fique com sequelas.

Sem complicações durante a gravidez, a mãe da criança precisou ser internada após o exaustivo e incomum trabalho de parto. Um tio da menina está responsável pelos cuidados.