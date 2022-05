Família real compartilha fotos em comemoração ao aniversário de Charlotte

Prepare-se para um show de fofura! Nesta semana, Kate Middleton e o príncipe William, duque e duquesa de Cambridge, usaram as redes sociais para divulgar fotos especiais em comemoração ao aniversário de sete anos da princesa Charlotte. Quarta na sucessão ao trono da Inglaterra, a pequena é irmã de Louis Arthur, de 4 anos, e George Alexander, de 8.

As imagens mostram a princesa sorridente com o seu cão de estimação, da raça cocker spaniel, e foram tiradas pela mãe, Kate. Nas duas imagens, ela está em um jardim em Nolfolk. “Sete anos amanhã”, diz a legenda da publicação, que foi feita no último domingo (1). Veja abaixo: