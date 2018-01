Família faz álbum de fotos e resultado é hilário

Em um post no Facebook, a americana Pam Zaring compartilhou a história hilária da tentativa de fazer um álbum de família. Em maio do ano passado, ela contratou uma fotógrafa por 250 dólares para fazer um álbum de sua família. As fotos foram feitas em um parque da cidade em que os Zaring moram.

Só na semana passada ela recebeu o resultado das fotos. Só que, em vez de rostos sorridentes, recebeu imagens mal retocadas, até assustadoras. O álbum era para ser um registro de três anos de casados dos Zaring e da união de seus filhos de casamentos anteriores, além da mãe do marido.

Não demorou para o post viralizar, rendendo muitas risadas. A fotógrafa se defendeu dizendo que nunca tinha sido ensinada a retocar fotos e que só estava tentando remover as sombras causadas pelo sol no rosto das pessoas. Pam pediu as fotos originais e diz que não quer seu dinheiro de volta, pois vai usar as retocadas para quebrar o gelo com clientes em seu escritório de seguros.