Fabi Bang e Tiago Abravanel estão no musical A Pequena Sereia

A Pequena Sereia, O Musical, estreia em 30 março no Teatro Santander, em São Paulo. O papel principal será da atriz e cantora Fabi Bang. Ela foi uma das estrelas de Wicked.

Tiago Abravanel também está confirmado no elenco da peça, no papel de Sebastião, o caranguejo amigo da sereia Ariel.

A Disney autorizou pela primeira vez uma montagem original no país. A versão brasileira é assinada pela diretora e coreógrafa Lynne Kurdziel-Formato.

O elenco para contar a história da sereia insatisfeita com a vida no fundo do mar foi selecionado entre 2.000 inscritos.