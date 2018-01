A marca EXAME comemora seus 50 anos com uma exposição que te leva a uma viagem por cinco décadas de empreendedorismo, inovação e desafios do desenvolvimento do Brasil. A curadoria é de Marcello Dantas e conta com um esquema lúdico para entreter de crianças a adultos.

Olha só o que encontrará por lá:

Espelho demográfico : Descubra como seria sua vida nos últimos 50 anos: educação, saúde, vida urbana e rural, salários e muito mais.

: Descubra como seria sua vida nos últimos 50 anos: educação, saúde, vida urbana e rural, salários e muito mais. A Fatia de cada um : Veja qual é a porção que cabe a cada habitante na riqueza gerada no país e na distribuição de renda

: Veja qual é a porção que cabe a cada habitante na riqueza gerada no país e na distribuição de renda Caixa de Câmbio: Em meio século, o Brasil teve sete moedas. Faça um teste e saiba se você é craque em converter dinheiro.

Em meio século, o Brasil teve sete moedas. Faça um teste e saiba se você é craque em converter dinheiro. Mobilidade : Um carro desmontado vai ajudar você a entender por que a mobilidade urbana é um dos maiores desafios de nosso tempo

: Um carro desmontado vai ajudar você a entender por que a mobilidade urbana é um dos maiores desafios de nosso tempo Prato feito : Uma balança interativa conta a história dos principais produtos agrícolas do país, como soja, café, açúcar e milho

: Uma balança interativa conta a história dos principais produtos agrícolas do país, como soja, café, açúcar e milho Jogo da infraestrutura : Afinal, estamos avançando ou regredindo em áreas como telecomunicações, energia, saneamento e transportes?

: Afinal, estamos avançando ou regredindo em áreas como telecomunicações, energia, saneamento e transportes? Água, sol, brisa e clorofila : Aponte a lanterna de seu celular para um sensor e assista um vídeo sobre o avanço da energia renovável no Brasil

: Aponte a lanterna de seu celular para um sensor e assista um vídeo sobre o avanço da energia renovável no Brasil Viagem no tempo: Uma cronologia ilustrada revela momentos marcantes dos últimos 50 anos de EXAME – e os desafios para os próximos 50.

SERVIÇO

Shopping JK Iguatemi (Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 – Itaim Bibi, São Paulo – SP, 04543-011, Brasil)

Até dia 04 de fevereiro de 2018

Horário de funcionamento:

Segunda a sexta das 12h às 20h

Sábados das 14h às 22h

Domingos das 14h às 20h

MAIS INFORMAÇÕES AQUI.