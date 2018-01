Ex-chacrete Sandra Mattera morre aos 66 anos no Rio

A ex-chacrete Sandra Mattera morreu na manhã deste sábado (27), no Rio de Janeiro.

Ela foi uma das assistentes de palco do programa de Abelardo Barbosa, o Chacrinha, de 1968 a 1973. Depois, foi bailarina da Globo e se casou com Norival D’ângelo, ex-baterista do cantor Roberto Carlos, com quem teve dois filhos.