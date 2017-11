Nem sempre estamos com disposição para render assunto com as pessoas que puxam assunto no WhatsApp, não é mesmo? Se você é do tipo que fica encanada em deixar de responder alguém mesmo quando não está interessada, pode gostar da solução encontrada por esta mulher: ela colocou uma imagem de luto no perfil do aplicativo.

Em conversa dentro do próprio WhatsApp, divulgada no Twitter pelo usuário Wen na segunda-feira (30), o filho questiona o motivo de ela estar usando aquela imagem de perfil. “Essa foto de luto no perfil! Quem morreu?“, questiona o menino. “Ninguém“, ela responde.

Leia também: Como aproveitar os grupos de pais no WhatsApp sem se desesperar

Depois de insistir em vão para que a mãe justificasse a escolha da foto, o rapaz expressa sua preocupação. “Mas e se alguém te perguntar o que aconteceu? Vão achar que alguém da sua família morreu!“, argumenta.

É, então, que ela revela o truque por traz da imagem. “Então, aí eu não preciso responder ninguém porque vão pensar ‘tadinha, ela deixou de me responder porque está de luto, deve estar triste, compreensível’”, responde a mãe.

Leia a conversa completa:

morto com a mãe do menino que coloca foto de luto no perfil pra não responder ninguém kkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/p9vQge9gzX — wen (@owencarv) October 30, 2017

O que você achou dessa atitude?