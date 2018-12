Denúncia de estupro inicia o “#MeToo argentino”

Thelma Fardin, atriz argentina, acusou o colega Juan Darthés de estupro. Ela fez a revelação durante coletiva de imprensa ao lado de outras mulheres do coletivo Atrizes Argentinas e afirmou que foi atacada por Darthés em 2009, quando tinha 16 anos. Eles faziam uma turnê pela Nicarágua com o infantil ‘Patito Feo’.

Ela diz que o ator a forçou a fazer sexo no hotel onde estavam hospedados e fez uma acusação formal contra ele. “Uma noite, começou a beijar meu pescoço e eu disse que parasse. Então ele agarrou minha mão e me disse: ‘Veja como você me deixa'”, disse.

Ela deu detalhes da violência. “Me jogou na cama, baixou meu short e me fez sexo oral. Segui dizendo que não. Disse: ‘Teus filhos têm a minha idade’. Ele não se importou. Subiu em cima de mim e me penetrou. Neste momento, alguém bateu à porta e eu pude sair do quarto do hotel.” O caso teve grande repercussão no país e apareceu nas principais manchetes de jornais. Também pautou programas de televisão e conversas em bares.

Fardin contou que tomou coragem de denunciar após Calu Rivero ter feito o mesmo. No ano passado, Rivero disse que o ator a assediou durante as gravações da novela ‘Dulce Amor’.

Em entrevista à TV argentina, Juan Darthés diz que é inocente e que Fardin é quem teria se insinuado. ‘”Thelma, você tem a idade dos meus filhos, saia daqui’”, afirmou.

O encontro promovido pelo coletivo de mulheres ficou conhecido como o #MeToo argentino, em referência ao movimento iniciado por atrizes de Hollywood.

O senador Jorge “Loco” Romero renunciou ao cargo após também ser acusado de abuso sexual. Até agora, 214 denúncias foram recebidas pelo Ministério de Justiça e Direitos Humanos.

Com a hashtag “#YoSiTeCreo”, as argentinas pedem que as pessoas acreditem nas denúncias das mulheres.