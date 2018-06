Mãe descobre estupro da filha por notar tristeza e silêncio da menina

Um caso de estupro de uma menina de 13 anos foi descoberto pela mãe da garota em Praia Grande, no litoral de São Paulo, pela mãe da garota. A mulher notou que a filha passou a ser mais fechada, triste e silenciosa e suspeitou que algo pudesse estar acontecendo.

Assim, no fim desta semana, a menina revelou ter sido estuprada no final de 2017. O suspeito é um homem de 36 anos, que trabalha como pedreiro.

Segundo informações do G1, o crime aconteceu em uma das casas localizadas no bairro Samambaia. Inquilino da residência da família da menina, o homem aproveitava-se de momentos em que o pai da garota dormia e mãe estava fora do local para pegá-la a força e violentá-la. Ele abusava sexualmente da vítima sem o uso de preservativos e a obrigava ingerir medicamentos abortivos.

De acordo com os responsáveis pela menor, a menina passou a ser mais retraída nos últimos tempos, mas negava qualquer hipótese do crime – confirmado nos últimos dias.

O caso foi encaminhados para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da cidade e o homem foi intimado a depor – o que deve acontecer nos próximos dias.

Leia mais: Caso Valentina: como falar sobre assédio sexual com as crianças?