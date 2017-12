Estudo mostra que homens não entendem consentimento sexual

Uma pesquisa feita pela Universidade de Binghamton, em Nova York, e publicada no mês passado, apontou que existe chance de que os homens não saibam o significado e a importância do consentimento sexual entre parceiros.

O estudo “Determinantes Situacionais da Percepção de Homens Universitários sobre Desejo e Consentimento de Mulheres para o Sexo” abordou 145 homens, héteros e universitários, em sua maioria, com 20 anos de idade.

Richard E. Mattson, responsável pelo estudo, disse em entrevista para a americana “VICE” que, mesmo com um número pequeno de homens analisados, os resultados foram interessantes e que pretende aumentar a quantidade de indivíduos considerados –92% dos jovens do estudo são brancos e 58% são protestantes.

Em um ambiente digital, os participantes foram expostos a seis situações e cenários diferentes envolvendo uma mulher. Em cada cena hipotética, o homem recebia a informação de que a mulher era atraente e estava apta ao ato sexual.

Entre as seis situações, as descrições das mulheres se diversificavam. Elas eram distintas por suas roupas, quantidade de parceiros sexuais que já tiveram e sobre seus relacionamentos anteriores, histórico de consumo de álcool e nível de intimidade com o parceiro.

Em seguida, os diferentes cenários mostravam as respostas das mulheres ao convite para o sexo, seu comportamento verbal, não-verbal ou a junção dos dois.

Segundo Mattson, quando os homens foram colocados nessas situações, muitos confundiram reações de desejo sexual com consentimento explícito. “Se o participante percebia desejo [por parte da mulher], ele achava que ela estava comunicando que aceitava os avanços sexuais e também presumia que ela estava comunicando consentimento final para a relação sexual.”

O estudo relatou que a média de compreensão do homem para uma recusa verbal foi de 2,34 (numa escala de 1 a 7), ou seja, quando a mulher diz que não quer fazer sexo, o homem, mesmo assim, não entende a negativa. Em em cenário apresentado em que os homens já tiveram um relacionamento íntimo com a mulher, a dificuldade de entender a recusa de fazer sexo foi maior.