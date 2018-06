Esse app do Google funciona como fita métrica

O Measure é o novo aplicativo do Google para smartphones com sistema Android e sua função é servir de fita métrica. Por meio da câmera do aparelho, o app tira as medidas de objetos e mapeia o ambiente.

As medidas não são precisas, pois o aplicativo fornece somente estimativas, mas ele pode ser útil em situações, por exemplo, como a para calcular o tamanho de uma parede na hora de comprar a tinta. O software é compatível com modelos específicos de smartphones, como os topo de linha da LG, Motorola e Samsung. Para funcionar, o Measure requer o padrão de realidade aumentada, chamado ARcore, disponível para download na Play Store.

Uma versão semelhante está disponível na nova atualização do iOS 12, sistema para iPhone e iPad.

