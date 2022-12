Especial dos Backstreet Boys é cancelado após acusações de assédio sexual

“A Very Backstreet Holiday“, especial natalino da banda Backstreet Boys, estava programado para ser transmitido na emissora norte-americana ABC na próxima quarta-feira (14). Contudo, após Nick Carter, membro da banda, ser acusado de agressão sexual, o canal cancelou a exibição do show natalino.

Na ocasião, uma fã chamada Shannon Ruth entrou com um processo contra Carter por tê-la estuprado em 2001, época em que ainda era menor de idade (17 anos). No mesmo período, o cantor estava com 21 anos.

Segundo apuração da revista Billboard, que teve acesso à ação movida por Shannon, a moça afirma ter sido dopada após Nick lhe ter oferecido uma bebida “batizada”. Além disso, o artista transmitiu o papilomavírus humano (HPV) para a jovem.

Ao que tudo indica, o crime aconteceu enquanto Ruth viajava no ônibus de turnê de Carter. Ela também revelou que outras três pessoas sofreram assédio, mas, por enquanto, a identidade das vítimas está sendo mantida sob sigilo.