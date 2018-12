Pedido de perdão e cantos: o enterro do homem que matou cinco em igreja

Euler Fernando Grandolpho, de 49 anos, foi enterrado nesta quarta (12) no Cemitério Parque Flamboyant, em Campinas. Na terça-feira (11), ele abriu fogo na Catedral da cidade, matou cinco pessoas e depois se suicidou. A cerimônia teve pedidos de “infinita misericórdia de Deus” e orações.

O padre Antônio Geraldo, da paróquia Cura D’Ars, citou passagens bíblicas que falam sobre perdão de pecados e fragilidade humana. Ele evitou comentar sobre o crime.

“Perdoai senhor todos os pecados e acolhei sua alma, levando à presença do Altíssimo”, pediu o religioso. Depois, ele convocou amigos e familiares de Euler a cantar “Jesus é Nosso Pastor” e “Segura Na Mão de Deus”. Houve ainda rezas de Pai Nosso e Ave-Maria. A presença da imprensa foi vetada e segurança da cerimônia foi reforçada.

Uma amiga de infância de Euler disse que ele escutava vozes e que foi diagnosticado com depressão e esquizofrenia. Ele teria surtado no dia do crime. Uma ex-namorada disse ao jornal Folha de S. Paulo que ele externava ódio pela igreja católica porque o pai passava muito tempo em trabalhos voluntários para a instituição.

