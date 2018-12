Em depoimento, João de Deus afirma não lembrar das mulheres que o acusam

Nesta quarta-feira (26), o médium João de Deus foi interrogado pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) sobre as denúncias de violência sexual contra ele. No depoimento, ele afirmou que não se lembrava das mulheres que o acusavam, segundo seus advogados, Alberto Toron e Alex Neder. Ele voltou a negar que tenha abusado de mulheres que buscavam atendimento espiritual na Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia (GO).

“Ele disse que não se lembrava de quem eram as vítimas, ressaltou que atendida muitas pessoas e que era impossível lembrar pelo nome, até porque não foi mostrada nenhuma foto”, afirmou Toron, de acordo com apuração do G1.

Segundo o advogado, o MP fez perguntas sobre três casos em especifico, não questionando sobre as armas, pedras preciosas e quantias de dinheiro encontradas em endereços ligados ao médium. João de Deus está detido na Casa de Custódia do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia (GO).

A partir de força-tarefa para receber as denúncias, o MP já recebeu cerca de 600 mensagens ligadas ao caso, boa parte delas contendo denúncias contra João de Deus. O órgão já coletou 80 depoimentos de mulheres.

A Polícia Civil do estado também estabeleceu força-tarefa, tendo recebido 16 denúncias e aberto nove inquéritos. Em um inquérito concluído, ele é indiciado por violação sexual mediante fraude. Nesta quarta-feira (26), a corporação também ouve depoimento da esposa do médium, Ana Keyla Teixeira.

O MP pretende unir o inquérito concluído pela Polícia Civil com outros relatos para oferecer a primeira denúncia contra João de Deus ainda nesta semana, já que o prazo para que o documento seja entregue ao Poder Judiciário se encerra no domingo (30).

*Com informações da EBC e do G1.